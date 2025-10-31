Tournoi de Bridge Arès
Tournoi de Bridge Arès lundi 5 janvier 2026.
Tournoi de Bridge
Domaine des Lugées (petite salle) Arès Gironde
Début : 2026-01-05
fin : 2026-01-19
Date(s) :
2026-01-05 2026-01-12 2026-01-19 2026-01-26
Tournoi de régularité homologué Fédération Française de Bridge. 14h
Pas d’inscription pour les paires. À partir de 10 ans 2€/ personne.
Renseignements au 06 83 88 45 10, à aresbridgeclub@gmail.com ou sur aresbridgeclub.fr.
Lieu domaine des Lugées, village des associations. .
Domaine des Lugées (petite salle) Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 88 45 10 aresbridgeclub@gmail.com
