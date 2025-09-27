TOURNOI DE BRIDGE CHALLENGE JEAN CLAUDE OUSTRY Lamalou-les-Bains

Tournoi de bridge Challenge Jean Claude Oustry

Samedi 27 septembre à 14h30 au Centre Ulysse à Lamalou les Bains

Open par paires HOMOLOGUE (toutes séries et non classés)

Inscription avant le 27/09/2025 auprès de Mme BRAS 06 89 10 47 16

secretaire@bridgevalleedorb.fr

droits d’engagement 20€ affiliés FFB 22€ non-affiliés 10€ juniors

Apéritif buffet offert en fin de tournoi

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 89 10 47 16

English :

Bridge tournament Challenge Jean Claude Oustry

Saturday September 27 at 2:30 pm at the Centre Ulysse in Lamalou les Bains

Open by HOMOLOGUE pairs (all series and unranked)

Registration before 27/09/2025 with Mme BRAS 06 89 10 47 16

secretaire@bridgevalleedorb.fr

entry fees: 20? FFB members 22? non-members 10? juniors

Buffet aperitif offered at the end of the tournament

German :

Bridgeturnier Challenge Jean Claude Oustry

Samstag, 27. September um 14:30 Uhr im Centre Ulysse in Lamalou les Bains

Open für Paare HOMOLOGUE (alle Serien und nicht klassifiziert)

Anmeldung vor dem 27/09/2025 bei Frau BRAS: 06 89 10 47 16

secretaire@bridgevalleedorb.fr

teilnahmegebühr: 20? FFB-Mitglieder 22? Nicht-Mitglieder 10?

Kostenloses Aperitif-Buffet am Ende des Turniers

Italiano :

Torneo di bridge della sfida Jean Claude Oustry

Sabato 27 settembre alle 14.30 presso il Centro Ulysse di Lamalou les Bains

Aperto a coppie OMOLOGAZIONE (tutte le serie e non classificate)

Iscrizioni entro il 27/09/2025 presso Mme BRAS 06 89 10 47 16

secretaire@bridgevalleedorb.fr

tassa d’iscrizione: 20? per i membri FFB 22? per i non membri 10? per gli juniores

Aperitivo a buffet offerto al termine del torneo

Espanol :

Torneo de bridge Jean Claude Oustry Challenge

Sábado 27 de septiembre a las 14h30 en el Centre Ulysse de Lamalou les Bains

Abierto por parejas HOMOLOGADO (todas las series y sin clasificar)

Inscripción antes del 27/09/2025 con Mme BRAS 06 89 10 47 16

secretaire@bridgevalleedorb.fr

derechos de inscripción: 20? para los miembros de la FFB 22? para los no miembros 10? para los juniors

Aperitivo buffet ofrecido al final del torneo

