Tournoi de Bridge : « Les 10h d’Yzeure » Salle des Ozières Yzeure
mardi 13 octobre 2026 · Salle des Ozières · Yzeure
Informations pratiques
Yzeure
Tournoi de Bridge : « Les 10h d’Yzeure »
Salle des Ozières Plan d’eau des Ozières Yzeure Allier
Tarif : 6 – 6 – 26 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 08:30:00
fin : 2026-10-13 18:30:00
Date(s) :
2026-10-13
Cette manifestation se décompose en deux tournois séparés d’un repas amical pris sur place.
.
Salle des Ozières Plan d’eau des Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes bridgeyzeureclub@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This event consists of two separate tournaments, with a casual meal served on-site in between.
L’événement Tournoi de Bridge : « Les 10h d’Yzeure » Yzeure a été mis à jour le 2026-09-07 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Yzeure (Allier)
- Porte Ouverte Yzeure Danse Emoi Yzatis Yzeure 16 septembre 2026
- JEP à Yzeure Yzeure 19 septembre 2026
- Brocante Salle du relais de saint-Bonnet Yzeure 19 septembre 2026
- Visite guidée de la Tuilerie des Lys, Tuilerie des Lys, Yzeure 19 septembre 2026
- Visite guidée Eglise saint-Pierre, Église Saint-Pierre, Yzeure 19 septembre 2026