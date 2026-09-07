Informations pratiques

Yzeure

Tournoi de Bridge : « Les 10h d’Yzeure »

Salle des Ozières Plan d’eau des Ozières Yzeure Allier

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 08:30:00

fin : 2026-10-13 18:30:00

Date(s) :

2026-10-13

Cette manifestation se décompose en deux tournois séparés d’un repas amical pris sur place.

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Salle des Ozières Plan d’eau des Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes bridgeyzeureclub@gmail.com

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English :

This event consists of two separate tournaments, with a casual meal served on-site in between.

L’événement Tournoi de Bridge : « Les 10h d’Yzeure » Yzeure a été mis à jour le 2026-09-07 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région