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Tournoi de Bridge : « Les 10h d’Yzeure » Salle des Ozières Yzeure

mardi 13 octobre 2026 · Salle des Ozières · Yzeure

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
Salle des Ozières
Adresse
Plan d'eau des Ozières
Ville
03400 Yzeure
Département
Allier
Tarif
6 6 26

Yzeure

Tournoi de Bridge : « Les 10h d’Yzeure »

Salle des Ozières Plan d’eau des Ozières Yzeure Allier

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 08:30:00
fin : 2026-10-13 18:30:00

Date(s) :
2026-10-13

Cette manifestation se décompose en deux tournois séparés d’un repas amical pris sur place.
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Salle des Ozières Plan d’eau des Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   bridgeyzeureclub@gmail.com

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English :

This event consists of two separate tournaments, with a casual meal served on-site in between.

L’événement Tournoi de Bridge : « Les 10h d’Yzeure » Yzeure a été mis à jour le 2026-09-07 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région

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