Tournoi de bridge TÉLÉTHON Château Michel Yssingeaux

Château Michel Avenue Georges Clémenceau Yssingeaux Haute-Loire

Début : 2025-12-01 14:00:00
2025-12-01

Tournoi organisé par le club d’Yssingeaux. Rendez-vous à partir de 14h.
English :

Tournament organized by the Yssingeaux club. Meeting point from 2pm.

German :

Turnier, organisiert vom Club d’Yssingeaux. Treffpunkt ab 14 Uhr.

Italiano :

Torneo organizzato dal club di Yssingeaux. Ritrovo a partire dalle 14:00.

Espanol :

Torneo organizado por el club de Yssingeaux. Punto de encuentro a partir de las 14:00.

