Tournoi de bridge TÉLÉTHON Château Michel Yssingeaux

Château Michel Avenue Georges Clémenceau Yssingeaux Haute-Loire
Début : 2025-12-01 14:00:00
fin : 2025-12-01
2025-12-01
Tournoi organisé par le club d’Yssingeaux. Rendez-vous à partir de 14h.
Château Michel Avenue Georges Clémenceau Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Tournament organized by the Yssingeaux club. Meeting point from 2pm.
German :
Turnier, organisiert vom Club d’Yssingeaux. Treffpunkt ab 14 Uhr.
Italiano :
Torneo organizzato dal club di Yssingeaux. Ritrovo a partire dalle 14:00.
Espanol :
Torneo organizado por el club de Yssingeaux. Punto de encuentro a partir de las 14:00.
