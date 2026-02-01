TOURNOI DE CARROM Saint-Geniès-de-Fontedit
TOURNOI DE CARROM Saint-Geniès-de-Fontedit samedi 28 février 2026.
6 Cours Napoléon Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault
Tarif : 3 – 3 – EUR
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Tournoi en double, inscription sur le site de la fédération française de carrom.
Événement accessible aux non participants.
6 Cours Napoléon Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie +33 6 73 38 65 71 benoit.lerouge0970@orange.fr
English :
Doubles tournament, registration on the French Carrom Federation website.
Event open to non-participants.
