TOURNOI DE CARROM Saint-Geniès-de-Fontedit

TOURNOI DE CARROM

6 Cours Napoléon Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Tournoi en double, inscription sur le site de la fédération française de carrom.

Événement accessible aux non participants.

6 Cours Napoléon Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie +33 6 73 38 65 71 benoit.lerouge0970@orange.fr

English :

Doubles tournament, registration on the French Carrom Federation website.

Event open to non-participants.

