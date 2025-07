Tournoi de Cesta-Punta 1ère demi-finale Jai-Alai Mauléon-Licharre

Tournoi de Cesta-Punta 1ère demi-finale

Jai-Alai Allée du 8-mai-1945 Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Comme chaque été, les joueurs de cesta-punta se retrouvent à Mauléon.

Vous pourrez assister à deux parties. En lever de rideau, Antton Tanco et Paul Caparrus rencontrent Eneko Dottax et Pablo Ibar en catégorie Espoirs. Pour la seconde partie de soirée, vous verrez s’affronter Thomas Urrutia et Guillen Oyhenard contre J-Do Olharan et Théo Laborde en catégorie Professionnels. Venez nombreux admirer ces joueurs de pelote qui évoluent dans une spécialité spectaculaire. Buvette et restauration sur place. .

Jai-Alai Allée du 8-mai-1945 Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

