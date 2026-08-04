Tournoi de Cesta-Punta Finale Jai-Alai Mauléon-Licharre
jeudi 13 août 2026 · Jai-Alai · Mauléon-Licharre
Informations pratiques
Mauléon-Licharre
Tournoi de Cesta-Punta Finale
Jai-Alai Allée du 8-mai 1945 Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Comme chaque été, les joueurs de cesta punta se retrouvent à Mauléon.
Vous pourrez assister aux finales en lever de rideau, les jeunes du SAM Pelote et, ensuite, une partie avec les amateurs/professionnels. Venez nombreux admirer ces joueurs de pelote qui évoluent dans une spécialité spectaculaire. Buvette et restauration sur place. .
Jai-Alai Allée du 8-mai 1945 Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
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English : Tournoi de Cesta-Punta Finale
L’événement Tournoi de Cesta-Punta Finale Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque
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