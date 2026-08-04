Tournoi de Cesta-Punta Finale Jai-Alai Mauléon-Licharre

Informations pratiques

Mauléon-Licharre

Tournoi de Cesta-Punta Finale

Jai-Alai Allée du 8-mai 1945 Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Comme chaque été, les joueurs de cesta punta se retrouvent à Mauléon.

Vous pourrez assister aux finales en lever de rideau, les jeunes du SAM Pelote et, ensuite, une partie avec les amateurs/professionnels. Venez nombreux admirer ces joueurs de pelote qui évoluent dans une spécialité spectaculaire. Buvette et restauration sur place. .

Jai-Alai Allée du 8-mai 1945 Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

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English : Tournoi de Cesta-Punta Finale

L’événement Tournoi de Cesta-Punta Finale Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque