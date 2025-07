TOURNOI DE CHEVALERIE Arques

TOURNOI DE CHEVALERIE Arques mardi 29 juillet 2025.

TOURNOI DE CHEVALERIE

Arques Aude

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-29 18:30:00

fin : 2025-07-29

Date(s) :

2025-07-29

Venez assister à un Tournoi de chevalerie à partir de 18h30 (durée 1h), au pied du château d’Arques, tous les mardis du 15 Juillet au 19 août compris. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Tir à l’arc équestre, combats d’épée, joute et voltige cosaque sont au rendez-vous !

Venez partager cette aventure avec nous !!!

.

Arques 11190 Aude Occitanie +33 7 52 04 15 44 crinieresdevol@gmail.com

English :

Come and enjoy a Chivalry Tournament from 6.30pm (duration 1h), at the foot of Arques Castle, every Tuesday from July 15 to August 19 inclusive. Free for children under 12.

Equestrian archery, sword-fighting, jousting and Cossack acrobatics are on the menu!

Come and share this adventure with us!

German :

Erleben Sie ein Ritterturnier ab 18:30 Uhr (Dauer 1 Stunde) am Fuße des Schlosses von Arques, jeden Dienstag vom 15. Juli bis einschließlich 19. August. Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren.

Reiterliches Bogenschießen, Schwertkämpfe, Ritterspiele und Kosakenvoltigieren stehen auf dem Programm!

Kommen Sie und teilen Sie dieses Abenteuer mit uns!!!

Italiano :

Assistete a un torneo cavalleresco dalle 18.30 (durata 1 ora), ai piedi del Castello di Arques, ogni martedì dal 15 luglio al 19 agosto compreso. Gratuito per i bambini sotto i 12 anni.

Tiro con l’arco equestre, combattimenti con le spade, giostre e acrobazie cosacche!

Venite a condividere questa avventura con noi!

Espanol :

Asista a un Torneo de Caballería a partir de las 18:30 h (duración 1 hora), al pie del castillo de Arques, todos los martes del 15 de julio al 19 de agosto inclusive. Gratuito para menores de 12 años.

Tiro con arco a caballo, lucha con espadas, justas y acrobacias cosacas

Comparta esta aventura con nosotros

L’événement TOURNOI DE CHEVALERIE Arques a été mis à jour le 2025-07-07 par A.D.T. de l’Aude / 11 ADT