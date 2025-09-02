Tournoi de coinche à L’élabo de Paulette Aouste-sur-Sye
Tournoi de coinche à L’élabo de Paulette Aouste-sur-Sye mardi 2 septembre 2025.
Tournoi de coinche à L’élabo de Paulette
9 rue Pasteur Marc Boegner Aouste-sur-Sye Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-02 18:00:00
fin : 2025-09-02
Date(s) :
2025-09-02
Bonne rentrée à tous. C’est la reprise des soirées coinches mardi prochain! Sur inscription.
.
9 rue Pasteur Marc Boegner Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 63 96 77 lelabodepaulette@riseup.net
English :
Happy back-to-school! Coinches resume next Tuesday! Registration required.
German :
Wir wünschen allen einen guten Start ins neue Jahr. Am nächsten Dienstag geht es mit den Pinche-Abenden weiter! Anmeldung erforderlich.
Italiano :
Buon ritorno a scuola! Le lezioni riprendono martedì prossimo! Iscrizione obbligatoria.
Espanol :
¡Feliz vuelta al cole! ¡Las clases se reanudan el próximo martes! Inscripción obligatoria.
L’événement Tournoi de coinche à L’élabo de Paulette Aouste-sur-Sye a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme