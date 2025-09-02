Tournoi de coinche à L’élabo de Paulette Aouste-sur-Sye

Tournoi de coinche à L’élabo de Paulette Aouste-sur-Sye mardi 2 septembre 2025.

Tournoi de coinche à L’élabo de Paulette

9 rue Pasteur Marc Boegner Aouste-sur-Sye Drôme

Début : 2025-09-02 18:00:00

fin : 2025-09-02

2025-09-02

Bonne rentrée à tous. C’est la reprise des soirées coinches mardi prochain! Sur inscription.

9 rue Pasteur Marc Boegner Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 63 96 77 lelabodepaulette@riseup.net

English :

Happy back-to-school! Coinches resume next Tuesday! Registration required.

German :

Wir wünschen allen einen guten Start ins neue Jahr. Am nächsten Dienstag geht es mit den Pinche-Abenden weiter! Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Buon ritorno a scuola! Le lezioni riprendono martedì prossimo! Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

¡Feliz vuelta al cole! ¡Las clases se reanudan el próximo martes! Inscripción obligatoria.

