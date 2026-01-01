Tournoi de Coinche Salle de la Dorlière Beauzac
Tournoi de Coinche Salle de la Dorlière Beauzac samedi 24 janvier 2026.
Tournoi de Coinche
Salle de la Dorlière Avenue du Maréchal Leclerc Beauzac Haute-Loire
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
16€ par doublette.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 13:30:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Tournoi de Coinche salle de la Dorlière. Organisé par Avenir Beauzac Basket. Inscription à partir de 13h30. De nombreux lots a gagner.
Salle de la Dorlière Avenue du Maréchal Leclerc Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74
English :
Coinche tournament at Salle de la Dorlière. Organized by Avenir Beauzac Basket. Registration from 1.30pm. Many prizes to be won.
