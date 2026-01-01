Tournoi de Coinche Salle de la Dorlière Beauzac

Tournoi de Coinche

Salle de la Dorlière Avenue du Maréchal Leclerc Beauzac Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

16€ par doublette.

Début : 2026-01-24 13:30:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Tournoi de Coinche salle de la Dorlière. Organisé par Avenir Beauzac Basket. Inscription à partir de 13h30. De nombreux lots a gagner.

43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 76

English :

Coinche tournament at Salle de la Dorlière. Organized by Avenir Beauzac Basket. Registration from 1.30pm. Many prizes to be won.

