Tournoi de coinche Le Blizart La Chaise-Dieu
Tournoi de coinche Le Blizart La Chaise-Dieu samedi 14 février 2026.
Tournoi de coinche
Le Blizart 18 Avenue de la Gare La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif :
Date :
Début : 2026-02-14 16:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
A partir de 16h, planche apéro et bonne humeur au Blizart avec tournoi de coinche et lots à gagner! Pour la Saint-Valentin, mieux vaut un capot qu’un râteau!
Le Blizart 18 Avenue de la Gare La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 31 91 49 cafe@blizart.org
English :
From 4pm, enjoy an aperitif at the Blizart with a coinche tournament and prizes to be won! For Valentine’s Day, a hood is better than a rake!
L’événement Tournoi de coinche La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay