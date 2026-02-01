Tournoi de coinche Le Blizart La Chaise-Dieu

Tournoi de coinche

Le Blizart 18 Avenue de la Gare La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 16:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

A partir de 16h, planche apéro et bonne humeur au Blizart avec tournoi de coinche et lots à gagner! Pour la Saint-Valentin, mieux vaut un capot qu’un râteau!

.

Le Blizart 18 Avenue de la Gare La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 31 91 49 cafe@blizart.org

English :

From 4pm, enjoy an aperitif at the Blizart with a coinche tournament and prizes to be won! For Valentine’s Day, a hood is better than a rake!

