Tournoi de coinche Le Ripaillon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-09 15:00 – 18:00

Gratuit : oui En famille, Adulte, Jeune Public, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Rendez-vous au Ripaillon le dimanche 9 novembre de 15h à 18h pour partager différentes activités : tournoi de coinche, préparation du goûter avec les enfants, aménagement du lieu de vie.Avec Rêver Sèvre, les Ripossiens, la BricoLowtech

Le Ripaillon Nantes 44200