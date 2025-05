TOURNOI DE COINCHE – Montpellier, 2 juin 2025 07:00, Montpellier.

Hérault

TOURNOI DE COINCHE 53 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-02

fin : 2025-06-02

Date(s) :

2025-06-02

Tournoi de Coinche en terrasse au Drapeau Rouge le 02 juin à 19h !

Inscription des équipes par téléphone en donnant un nom (précisez-bien que c’est pour la coinche) 06 95 22 62 05

Tournoi de Coinche en terrasse au Drapeau Rouge le 02 juin à 19h !

Inscription des équipes par téléphone en donnant un nom (précisez-bien que c’est pour la coinche) 06 95 22 62 05 .

53 Rue du Faubourg Boutonnet

Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 6 95 22 62 05 info@drapeau-rouge.fr

English :

Terrace Coinche tournament at the Drapeau Rouge on June 02 at 7pm!

Team registration by telephone, giving a name (please specify that it’s for coinche): 06 95 22 62 05

German :

Coinche-Terrassenturnier im Drapeau Rouge am 02. Juni um 19 Uhr!

Anmeldung der Teams per Telefon unter Angabe eines Namens (bitte geben Sie an, dass es sich um Coinche handelt): 06 95 22 62 05

Italiano :

Torneo Terrace Coinche al Drapeau Rouge il 02 giugno alle 19.00!

Iscrizione delle squadre per telefono, indicando un nome (specificare che si tratta di coinche): 06 95 22 62 05

Espanol :

Torneo Terrace Coinche en el Drapeau Rouge el 2 de junio a las 19.00 h

Inscripción de equipos por teléfono, dando un nombre (especificar que es para coinche): 06 95 22 62 05

L’événement TOURNOI DE COINCHE Montpellier a été mis à jour le 2025-05-22 par 34 OT MONTPELLIER