Tournoi de contrée pour le Téléthon Salle Alain Ruault La Barben
Tournoi de contrée pour le Téléthon Salle Alain Ruault La Barben dimanche 30 novembre 2025.
Tournoi de contrée pour le Téléthon
Dimanche 30 novembre 2025 à partir de 13h30. Salle Alain Ruault Chemin La Carraire La Barben Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 13:30:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
A l’occasion du Téléthon, le Club de pétanque la Barbenaise organise sont concours de contrée !
Inscriptions dès 13h30, début du tournoi à 14h.
Tournoi au bénéfice du Téléthon. .
Salle Alain Ruault Chemin La Carraire La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 51 00 29 labarbenaise@outlook.fr
English :
Welcome to the belote tournament of the petanque club La Barbenaise !
German :
Anlässlich des Telethon organisiert der Club de Pétanque la Barbenaise einen Wettbewerb!
Italiano :
In occasione di Telethon, il Club de pétanque la Barbenaise organizza una gara!
Espanol :
Con motivo del Teletón, el Club de petanca la Barbenaise organiza un concurso
L’événement Tournoi de contrée pour le Téléthon La Barben a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme du Massif des Costes