Tournoi de contrée pour le Téléthon Salle Alain Ruault La Barben

Tournoi de contrée pour le Téléthon

Dimanche 30 novembre 2025 à partir de 13h30. Salle Alain Ruault Chemin La Carraire La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 13:30:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

A l’occasion du Téléthon, le Club de pétanque la Barbenaise organise sont concours de contrée !

Inscriptions dès 13h30, début du tournoi à 14h.

Tournoi au bénéfice du Téléthon. .

Salle Alain Ruault Chemin La Carraire La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 51 00 29 labarbenaise@outlook.fr

English :

Welcome to the belote tournament of the petanque club La Barbenaise !

German :

Anlässlich des Telethon organisiert der Club de Pétanque la Barbenaise einen Wettbewerb!

Italiano :

In occasione di Telethon, il Club de pétanque la Barbenaise organizza una gara!

Espanol :

Con motivo del Teletón, el Club de petanca la Barbenaise organiza un concurso

L’événement Tournoi de contrée pour le Téléthon La Barben a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme du Massif des Costes