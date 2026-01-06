Tournoi de Cornhole Guécélard

Tournoi de Cornhole

Mairie Place du Gué Guécélard Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 10:00:00

fin : 2026-02-01 19:30:00

Date(s) :

2026-02-01

Le cornhole est un jeu dans lequel les joueurs lancent tour à tour des sacs remplis de grains de maïs ou de granulés plastiques sur la plateforme inclinée adverse percée d’un trou. Cornhole est la contraction des mots maïs et trou.

La participation est ouverte à tout individu sans aucune restriction.

Chaque équipe devra participer à au moins 6 matchs, d’abord 3 en sélection, puis 3 en groupe de niveau et … pour les meilleures, des matchs supplémentaires… en éliminatoires et en finales.

Buvette et Restauration sur place !

Que vous soyez joueur aguerri ou débutant curieux, venez relever le défi et partager un moment inoubliable. Formez votre équipe et montrez vos talents sur le terrain !

Au regard des horaires du tournoi, les équipes ont la possibilité de réserver leur restauration (planches de charcuterie pour 2) à un tarif avantageux sur le site d’inscriptions (Helloasso) ! Il vous suffit de cocher la case utile en option lors de la saisie de vos coordonnées. .

Mairie Place du Gué Guécélard 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 13 45 12

