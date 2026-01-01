Tournoi de Dékal Bar Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon
Tournoi de Dékal Bar Chifoumi
Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Début : 2026-01-23 20:00:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Nouveau tournoi de ce jeu de cartes devenu incontournable au Chifoumi !
Sur inscription.
Animations gratuites pour un minimum de 6€ de consommations. .
Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41 contact@chifoumi-bar.fr
A new tournament for this card game that has become a Chifoumi staple!
L’événement Tournoi de Dékal Bar Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-01-05 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis