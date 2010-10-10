Puéchabon

TOURNOI DE DISCGOLF À RECONNECTLAND

3000 Route de Viols-Le-Fort, 34150 Puéch Puéchabon Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Tournoi de Discgolf

Au programme

Tournoi individuel ou par équipe

2 rondes de 9 corbeilles

Petite restauration & buvette sur place

Pour prolonger la soirée

Tournoi de fléchette & bar à jeux après les résultats

✨ Ambiance guinguette en forêt .

3000 Route de Viols-Le-Fort, 34150 Puéch Puéchabon 34150 Hérault Occitanie +33 6 58 09 50 42

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English :

Discgolf Tournament

L’événement TOURNOI DE DISCGOLF À RECONNECTLAND Puéchabon a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT