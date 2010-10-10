Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

TOURNOI DE DISCGOLF À RECONNECTLAND Puéchabon

TOURNOI DE DISCGOLF À RECONNECTLAND Puéchabon

TOURNOI DE DISCGOLF À RECONNECTLAND Puéchabon samedi 27 juin 2026.

Adresse : 3000 Route de Viols-Le-Fort, 34150 Puéch

Ville : 34150 Puéchabon

Département : Hérault

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : 10 10 10

Puéchabon

TOURNOI DE DISCGOLF À RECONNECTLAND

3000 Route de Viols-Le-Fort, 34150 Puéch Puéchabon Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Tournoi de Discgolf
Au programme
Tournoi individuel ou par équipe
2 rondes de 9 corbeilles
Petite restauration & buvette sur place

Pour prolonger la soirée
Tournoi de fléchette & bar à jeux après les résultats
✨ Ambiance guinguette en forêt   .

3000 Route de Viols-Le-Fort, 34150 Puéch Puéchabon 34150 Hérault Occitanie +33 6 58 09 50 42 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discgolf Tournament

L’événement TOURNOI DE DISCGOLF À RECONNECTLAND Puéchabon a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT