TOURNOI DE DISCGOLF À RECONNECTLAND Puéchabon
TOURNOI DE DISCGOLF À RECONNECTLAND Puéchabon samedi 27 juin 2026.
Puéchabon
TOURNOI DE DISCGOLF À RECONNECTLAND
3000 Route de Viols-Le-Fort, 34150 Puéch Puéchabon Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Tournoi de Discgolf
Au programme
Tournoi individuel ou par équipe
2 rondes de 9 corbeilles
Petite restauration & buvette sur place
Pour prolonger la soirée
Tournoi de fléchette & bar à jeux après les résultats
✨ Ambiance guinguette en forêt .
3000 Route de Viols-Le-Fort, 34150 Puéch Puéchabon 34150 Hérault Occitanie +33 6 58 09 50 42
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English :
Discgolf Tournament
L’événement TOURNOI DE DISCGOLF À RECONNECTLAND Puéchabon a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT