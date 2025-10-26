TOURNOI DE DISCGOLF RECONNECTLAND Puéchabon

3000 Route de Viols le Fort Puéchabon Hérault

Tarif : – – 15 EUR

Début : 2025-10-26

Lance, vise, score !

Rejoingnez un tournoi convivial de Disc Golf en individuel ou par équipe au cœur de la forêt de Reconnectland.

Que vous soyez débutant ou joueur confirmé , venez tester votre adresse, partager des rires et relever le défi dans une ambiance nature et sportive !

Au programme

– Parcours en pleine nature

– Défis et bonne humeur

– Convivialité et fair-play

– Petite restauration et buvette sur place

Réservation recommandée, places limitées à 50 joueurs. .

English :

Shoot, aim, score!

Join us for a friendly individual or team Disc Golf tournament in the heart of the Reconnectland forest.

Whether you’re a beginner or an experienced player, come and test your skills, share a laugh and take up the challenge in a natural and sporting atmosphere!

German :

Werfen, zielen, punkten!

Nehmen Sie an einem geselligen Disc-Golf-Turnier teil, das im Herzen des Waldes von Reconnectland stattfindet.

Ob Anfänger oder erfahrener Spieler, testen Sie Ihre Geschicklichkeit, lachen Sie gemeinsam und nehmen Sie die Herausforderung in einer natürlichen und sportlichen Atmosphäre an!

Italiano :

Lancia, prendi la mira e segna!

Unitevi a noi per un torneo amichevole di Disc Golf, individuale o a squadre, nel cuore della foresta di Reconnectland.

Che siate principianti o giocatori esperti, venite a testare le vostre abilità, a condividere una risata e a raccogliere la sfida in un’atmosfera naturale e sportiva!

Espanol :

¡Lanza, apunta y marca!

Participe con nosotros en un torneo amistoso de Disc Golf, individual o por equipos, en el corazón del bosque de Reconnectland.

Tanto si es un principiante como un jugador experimentado, venga a poner a prueba sus habilidades, a compartir unas risas y a aceptar el reto en un ambiente natural y deportivo

