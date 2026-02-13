TOURNOI DE DOMINO EN ÉQUIPE, Sainte-Marie, Sainte-Marie

TOURNOI DE DOMINO EN ÉQUIPE Dimanche 8 mars, 08h00 Sainte-Marie Martinique

Inscription et paiement jusqu’au 28 février 2026 / Tarif 25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T13:00:00+01:00 – 2026-03-09T04:59:00+01:00

Fin : 2026-03-08T13:00:00+01:00 – 2026-03-09T04:59:00+01:00

Sainte-Marie Sainte-Marie Martinique Sainte-Marie 97230 Martinique Martinique [{« type »: « phone », « value »: « 0696 86 93 78 »}]

Composer votre équipe de 6 joueurs rejoignez-nous et tentez de devenir le champion du tournoi dans une ambiance conviviale et stratégique