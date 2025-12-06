Tournoi de Double des Premières Neiges Chambéry-le-Haut Chambéry

Tournoi de Double des Premières Neiges

Chambéry-le-Haut 31 Rue du Grand Champ Chambéry Savoie

Début : 2025-12-06 08:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

2025-12-06

Le Badminton Club de Chambéry organise une nouvelle édition du célèbre Double des Premières Neiges, un tournoi accueillant jusqu’à 500 joueurs provenant de toute la France pour s’affronter sur les disciplines Double Dames, Double Hommes, et Double Mixte.

Chambéry-le-Haut 31 Rue du Grand Champ Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes tournoi@bcc73.com

English :

The Badminton Club de Chambéry is organizing another edition of the famous Double des Premières Neiges, a tournament welcoming up to 500 players from all over France to compete in the Ladies’ Double, Men’s Double and Mixed Double disciplines.

German :

Der Badminton Club de Chambéry organisiert eine neue Ausgabe des berühmten Double des Premières Neiges, ein Turnier mit bis zu 500 Spielern aus ganz Frankreich, die in den Disziplinen Damendoppel, Herrendoppel und Mixed-Doppel gegeneinander antreten.

Italiano :

Il Badminton Club de Chambéry organizza un’altra edizione del famoso Premières Neiges Doubles, un torneo che accoglie fino a 500 giocatori provenienti da tutta la Francia per competere nelle discipline del Doppio femminile, Doppio maschile e Doppio misto.

Espanol :

El Club de Bádminton de Chambéry organiza una nueva edición del célebre Premières Neiges Doubles, un torneo que acoge hasta 500 jugadores de toda Francia para competir en las disciplinas de dobles femenino, dobles masculino y dobles mixto.

