Tournoi de fléchette Le Bistrot des Halles Saint-Didier-en-Velay

Tournoi de fléchette

Le Bistrot des Halles 14, rue de la République Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Le bistrot des halles organise un tournoi de fléchette.

Avec la participation des Fléchettes Dunoises.

Le Bistrot des Halles 14, rue de la République Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 61 07 63

The bistrot des halles organizes a darts tournament.

With the participation of Fléchettes Dunoises.

