Tournoi de fléchette Le Bistrot des Halles Saint-Didier-en-Velay

Tournoi de fléchette Le Bistrot des Halles Saint-Didier-en-Velay vendredi 6 février 2026.

Tournoi de fléchette

Le Bistrot des Halles 14, rue de la République Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif :

Date et horaire :
Début : 2026-02-06 20:00:00
fin : 2026-02-06

Date(s) :
2026-02-06

Le bistrot des halles organise un tournoi de fléchette.
Avec la participation des Fléchettes Dunoises.
Le Bistrot des Halles 14, rue de la République Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 61 07 63 

English :

The bistrot des halles organizes a darts tournament.
With the participation of Fléchettes Dunoises.

L’événement Tournoi de fléchette Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Loire Semène