Tournoi de fléchette Le Bistrot des Halles Saint-Didier-en-Velay
Tournoi de fléchette Le Bistrot des Halles Saint-Didier-en-Velay vendredi 6 février 2026.
Tournoi de fléchette
Le Bistrot des Halles 14, rue de la République Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Début : 2026-02-06 20:00:00
fin : 2026-02-06
2026-02-06
Le bistrot des halles organise un tournoi de fléchette.
Avec la participation des Fléchettes Dunoises.
Le Bistrot des Halles 14, rue de la République Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 61 07 63
English :
The bistrot des halles organizes a darts tournament.
With the participation of Fléchettes Dunoises.
