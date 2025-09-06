Tournoi de Fléchette Brasserie du Loup Blanc Saint-Uze
Tournoi de Fléchette
Brasserie du Loup Blanc 533 rue du Stade Saint-Uze Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-09-06 17:00:00
fin : 2025-09-06
2025-09-06
Tournoi de Fléchette à la Guinguette de la brasserie du Loup Blanc.
De nombreux lots à gagner.
Brasserie du Loup Blanc 533 rue du Stade Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 10 17 37 brasserieduloupblanc@gmail.com
English :
Dart tournament at the Guinguette de la brasserie du Loup Blanc.
Lots of prizes to be won.
German :
Dartturnier in der Guinguette der Brasserie du Loup Blanc.
Zahlreiche Preise zu gewinnen.
Italiano :
Torneo di freccette alla Guinguette de la brasserie du Loup Blanc.
In palio numerosi premi.
Espanol :
Torneo de dardos en la Guinguette de la brasserie du Loup Blanc.
Muchos premios para ganar.
