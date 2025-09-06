Tournoi de Fléchette Brasserie du Loup Blanc Saint-Uze

Tournoi de Fléchette Brasserie du Loup Blanc Saint-Uze samedi 6 septembre 2025.

Tournoi de Fléchette

Brasserie du Loup Blanc 533 rue du Stade Saint-Uze Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 17:00:00
fin : 2025-09-06

Date(s) :
2025-09-06

Tournoi de Fléchette à la Guinguette de la brasserie du Loup Blanc.
De nombreux lots à gagner.
Brasserie du Loup Blanc 533 rue du Stade Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 10 17 37  brasserieduloupblanc@gmail.com

English :

Dart tournament at the Guinguette de la brasserie du Loup Blanc.
Lots of prizes to be won.

German :

Dartturnier in der Guinguette der Brasserie du Loup Blanc.
Zahlreiche Preise zu gewinnen.

Italiano :

Torneo di freccette alla Guinguette de la brasserie du Loup Blanc.
In palio numerosi premi.

Espanol :

Torneo de dardos en la Guinguette de la brasserie du Loup Blanc.
Muchos premios para ganar.

L’événement Tournoi de Fléchette Saint-Uze a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche