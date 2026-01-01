Tournoi de Fléchette Brasserie du Loup Blanc Saint-Uze

Tournoi de Fléchette

Brasserie du Loup Blanc 553 rue du stade Saint-Uze Drôme

Début : 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Tournoi de Fléchette 301 à la Brasserie Coopérative du Loup Blanc. Que tu sois novice, amateur, semi-pro, viens passer du bon temps avec tes amis pour un tournoi bon enfant. Attention Place limitée, pensez bien à réserver ! Bon entrainement d’ici là.

Brasserie du Loup Blanc 553 rue du stade Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 96 90 15 brasserieduloupblanc@gmail.com

English :

301 Dart Tournament at the Brasserie Coopérative du Loup Blanc. Whether you’re a novice, amateur or semi-professional, come and have a good time with your friends in a friendly tournament. Places are limited, so be sure to reserve! Enjoy your training until then.

