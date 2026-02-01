Tournoi de Fléchette Brasserie du Loup Blanc Saint-Uze
Tournoi de Fléchette Brasserie du Loup Blanc Saint-Uze vendredi 27 février 2026.
Tournoi de Fléchette
Brasserie du Loup Blanc 553 rue du stade Saint-Uze Drôme
Début : 2026-02-27 18:00:00
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Les Fléchettes c’est tout les derniers vendredi du mois !
Brasserie du Loup Blanc 553 rue du stade Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 96 90 15 brasserieduloupblanc@gmail.com
English :
Darts is on every last Friday of the month!
