Tournoi de fléchettes à La Monarde Treignac

2 rue Georges Bordes Treignac Corrèze

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

2026-04-26

Inauguration du Club de Fléchettes de La Monarde !

Que vous soyez débutant, amateur ou confirmé, ce tournoi est ouvert à tous, et des prix seront remis à tous les participants !

Venez tester votre précision et partager un moment convivial autour des fléchettes authentiques sur cible traditionnelle (non électronique).

Tarifs d’entrée

5€ pour les moins de 16 ans

10€ pour les 16 ans et plus

Réservation conseillée pour garantir votre place.

Venez nombreux pour célébrer le lancement du club et profiter d’une ambiance conviviale et sportive ! .

2 rue Georges Bordes Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 23 36 68

