Tournoi de fléchettes à La Monarde Treignac
2 rue Georges Bordes Treignac Corrèze
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-04-26
Inauguration du Club de Fléchettes de La Monarde !
Que vous soyez débutant, amateur ou confirmé, ce tournoi est ouvert à tous, et des prix seront remis à tous les participants !
Venez tester votre précision et partager un moment convivial autour des fléchettes authentiques sur cible traditionnelle (non électronique).
Tarifs d’entrée
5€ pour les moins de 16 ans
10€ pour les 16 ans et plus
Réservation conseillée pour garantir votre place.
Venez nombreux pour célébrer le lancement du club et profiter d’une ambiance conviviale et sportive ! .
2 rue Georges Bordes Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 23 36 68
