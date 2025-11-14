Tournoi de fléchettes Bar à bière Les Compagnons Bagnères-de-Bigorre

Tournoi de fléchettes

Bar à bière Les Compagnons BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-14 19:00:00

à 19h, tous niveaux et bonne ambiance

et Quizz thème B2B

Inscription gratuite à partir de 12 ans

English :

at 7 p.m., all levels and good atmosphere

and B2B theme quiz

Free registration for ages 12 and up

German :

um 19 Uhr, alle Niveaus und gute Stimmung

und Quiz Thema B2B

Kostenlose Anmeldung ab 12 Jahren

Italiano :

alle 19.00, tutti i livelli e grande atmosfera

e quiz tematico B2B

Iscrizione gratuita a partire dai 12 anni

Espanol :

a las 19h, todos los niveles y gran ambiente

y concurso temático B2B

Inscripción gratuita para mayores de 12 años

