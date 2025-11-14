Tournoi de fléchettes Bar à bière Les Compagnons Bagnères-de-Bigorre
Tournoi de fléchettes Bar à bière Les Compagnons Bagnères-de-Bigorre vendredi 14 novembre 2025.
Tournoi de fléchettes
Bar à bière Les Compagnons BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-14 19:00:00
fin : 2025-11-14
2025-11-14
à 19h, tous niveaux et bonne ambiance
et Quizz thème B2B
Inscription gratuite à partir de 12 ans
English :
at 7 p.m., all levels and good atmosphere
and B2B theme quiz
Free registration for ages 12 and up
German :
um 19 Uhr, alle Niveaus und gute Stimmung
und Quiz Thema B2B
Kostenlose Anmeldung ab 12 Jahren
Italiano :
alle 19.00, tutti i livelli e grande atmosfera
e quiz tematico B2B
Iscrizione gratuita a partire dai 12 anni
Espanol :
a las 19h, todos los niveles y gran ambiente
y concurso temático B2B
Inscripción gratuita para mayores de 12 años
