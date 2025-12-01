Tournoi de fléchettes Bar les Compagnons Bagnères-de-Bigorre

Tournoi de fléchettes

Bar les Compagnons BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 19:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

TOURNOI COMPÉTITION VENDREDI 19!

Qui battra Simon le vainqueur du dernier tournoi !?

Inscription à faire en avance jusqu’à la veille du tournoi !

.

Bar les Compagnons BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 25 01 88 10

English :

TOURNAMENT COMPETITION FRIDAY 19!

Who will beat Simon, the winner of the last tournament?

Register in advance until the day before the tournament!

L’événement Tournoi de fléchettes Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-12-13 par Pôle du Tourmalet |CDT65