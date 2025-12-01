Tournoi de fléchettes Bar les Compagnons Bagnères-de-Bigorre
Tournoi de fléchettes Bar les Compagnons Bagnères-de-Bigorre vendredi 19 décembre 2025.
Tournoi de fléchettes
Bar les Compagnons BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-19 19:00:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
TOURNOI COMPÉTITION VENDREDI 19!
Qui battra Simon le vainqueur du dernier tournoi !?
Inscription à faire en avance jusqu’à la veille du tournoi !
Bar les Compagnons BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 25 01 88 10
English :
TOURNAMENT COMPETITION FRIDAY 19!
Who will beat Simon, the winner of the last tournament?
Register in advance until the day before the tournament!
