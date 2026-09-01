Tournoi de fléchettes chez O’Ptit Goaz O P’Tit Goaz Saint-Goazec

Informations pratiques

Saint-Goazec

Tournoi de fléchettes chez O’Ptit Goaz

O P’Tit Goaz 3 Place du Calvaire Saint-Goazec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Tournoi de fléchettes chez O P’tit Goaz à Saint-Goazec le vendredi 18 septembre :

> A partir de 20h

> En doublettes

Équipes formées par tirage au sort le soir du tournoi

> Lots pour les 1ère et 2ème place.

> Inscription 5€ par personne (places limitées)

> Ouvert à tous .

O P’Tit Goaz 3 Place du Calvaire Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 26 97 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Tournoi de fléchettes chez O’Ptit Goaz Saint-Goazec a été mis à jour le 2026-09-09 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou