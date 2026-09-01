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AGENDA · Saint-Goazec

Tournoi de fléchettes chez O’Ptit Goaz O P’Tit Goaz Saint-Goazec

vendredi 18 septembre 2026 · O P'Tit Goaz · Saint-Goazec

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
O P'Tit Goaz
Adresse
3 Place du Calvaire
Ville
29520 Saint-Goazec
Département
Finistère
Tarif

Saint-Goazec

Tournoi de fléchettes chez O’Ptit Goaz

O P’Tit Goaz 3 Place du Calvaire Saint-Goazec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Tournoi de fléchettes chez O P’tit Goaz à Saint-Goazec le vendredi 18 septembre :

> A partir de 20h
> En doublettes
Équipes formées par tirage au sort le soir du tournoi
> Lots pour les 1ère et 2ème place.
> Inscription 5€ par personne (places limitées)
> Ouvert à tous   .

O P’Tit Goaz 3 Place du Calvaire Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 26 97 89 

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English :

L’événement Tournoi de fléchettes chez O’Ptit Goaz Saint-Goazec a été mis à jour le 2026-09-09 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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