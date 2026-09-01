Tournoi de fléchettes chez O’Ptit Goaz O P’Tit Goaz Saint-Goazec
vendredi 18 septembre 2026 · O P'Tit Goaz · Saint-Goazec
Informations pratiques
Saint-Goazec
Tournoi de fléchettes chez O’Ptit Goaz
O P’Tit Goaz 3 Place du Calvaire Saint-Goazec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Tournoi de fléchettes chez O P’tit Goaz à Saint-Goazec le vendredi 18 septembre :
> A partir de 20h
> En doublettes
Équipes formées par tirage au sort le soir du tournoi
> Lots pour les 1ère et 2ème place.
> Inscription 5€ par personne (places limitées)
> Ouvert à tous .
O P’Tit Goaz 3 Place du Calvaire Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 26 97 89
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English :
L’événement Tournoi de fléchettes chez O’Ptit Goaz Saint-Goazec a été mis à jour le 2026-09-09 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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