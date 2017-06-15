Tournoi de fléchettes électroniques Salle polyvalente Loc-Brévalaire

Tournoi de fléchettes électroniques

Salle polyvalente 4 Lieu-dit Le Bourg Loc-Brévalaire Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 18:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-27

OPEN DU KOP

-> 2ème édition

-> Ouverts aux licenciés ou non licenciés- tout niveau. )

-> Ambiance garantie ! .

Salle polyvalente 4 Lieu-dit Le Bourg Loc-Brévalaire 29260 Finistère Bretagne +33 6 76 44 26 49

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English : Tournoi de fléchettes électroniques

L’événement Tournoi de fléchettes électroniques Loc-Brévalaire a été mis à jour le 2026-02-10 par OT PAYS DES ABERS