Tournoi de fléchettes électroniques Salle polyvalente Loc-Brévalaire
Tournoi de fléchettes électroniques Salle polyvalente Loc-Brévalaire vendredi 27 mars 2026.
Tournoi de fléchettes électroniques
Salle polyvalente 4 Lieu-dit Le Bourg Loc-Brévalaire Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 18:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-27
OPEN DU KOP
-> 2ème édition
-> Ouverts aux licenciés ou non licenciés- tout niveau. )
-> Ambiance garantie ! .
Salle polyvalente 4 Lieu-dit Le Bourg Loc-Brévalaire 29260 Finistère Bretagne +33 6 76 44 26 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tournoi de fléchettes électroniques
L’événement Tournoi de fléchettes électroniques Loc-Brévalaire a été mis à jour le 2026-02-10 par OT PAYS DES ABERS