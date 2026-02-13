TOURNOI DE FLECHETTES en Binôme., Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

TOURNOI DE FLECHETTES en Binôme. Samedi 14 mars, 20h00 Le [K]Rabo Orne

prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T20:00:00+01:00 – 2026-03-14T23:30:00+01:00

Fin : 2026-03-14T20:00:00+01:00 – 2026-03-14T23:30:00+01:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@gmail.com »}]

Ca y est ! la nouvelle date est tombée ! Amoureux des fléchettes : c’est le moment de vous inscrire en binôme et voir peut-être votre nom apparaître sur le trophée DIY qui trône sur le comptoir !