TOURNOI DE FLÉCHETTES Fos samedi 20 décembre 2025.
L’ANNEXE Fos Haute-Garonne
Début : 2025-12-20 18:00:00
fin : 2025-12-20 22:00:00
2025-12-20
Tournoi de 301 par équipe de 2.
Ouvert à tous.
Droit de jeu 5€/personne.
Organisé par l’association KM 125.1 Les Pieds dans Loc. .
L’ANNEXE Fos 31440 Haute-Garonne Occitanie lespiedsdansloc@gmail.com
English :
301 tournament in teams of 2.
