Tournoi de fléchettes Haguenau

Tournoi de fléchettes Haguenau dimanche 31 août 2025.

Tournoi de fléchettes

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-31 19:30:00

fin : 2025-08-31 21:30:00

Date(s) :

2025-08-31

Venez participer au tournoi de fléchettes au Bar à Jeux La Mauvaise Joueuse ! Et tentez de remporter la première place !

Un peu d’adresse, un soupçon de sang-froid, et beaucoup de bonne humeur le tournoi de fléchettes est lancé !

L’animation débutera à 20h.

Nous demandons aux participants d’arriver à l’heure pour le bon déroulement de l’animation.

Merci de préciser

– le nombre de personnes

– votre horaire d’arrivée

– votre Nom et Prénom

– votre numéro de téléphone

Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements ! .

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com

English :

Come and take part in the darts tournament at Bar à Jeux La Mauvaise Joueuse! And try to win first place!

German :

Nehmen Sie am Dartturnier in der Bar à Jeux La Mauvaise Joueuse teil! Und versuchen Sie, den ersten Platz zu gewinnen!

Italiano :

Venite a partecipare al torneo di freccette del Bar à Jeux La Mauvaise Joueuse! E cercate di aggiudicarvi il primo posto!

Espanol :

¡Ven a participar en el torneo de dardos del Bar à Jeux La Mauvaise Joueuse! ¡E intenta ganar el primer puesto!

L’événement Tournoi de fléchettes Haguenau a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau