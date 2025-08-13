Tournoi de fléchettes Haguenau
Tournoi de fléchettes Haguenau dimanche 31 août 2025.
Tournoi de fléchettes
5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-08-31 19:30:00
fin : 2025-08-31 21:30:00
Date(s) :
2025-08-31
Venez participer au tournoi de fléchettes au Bar à Jeux La Mauvaise Joueuse ! Et tentez de remporter la première place !
Venez participer au tournoi de fléchettes au Bar à Jeux La Mauvaise Joueuse !
Et tentez de remporter la première place !
Un peu d’adresse, un soupçon de sang-froid, et beaucoup de bonne humeur le tournoi de fléchettes est lancé !
L’animation débutera à 20h.
Nous demandons aux participants d’arriver à l’heure pour le bon déroulement de l’animation.
Merci de préciser
– le nombre de personnes
– votre horaire d’arrivée
– votre Nom et Prénom
– votre numéro de téléphone
Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements ! .
5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com
English :
Come and take part in the darts tournament at Bar à Jeux La Mauvaise Joueuse! And try to win first place!
German :
Nehmen Sie am Dartturnier in der Bar à Jeux La Mauvaise Joueuse teil! Und versuchen Sie, den ersten Platz zu gewinnen!
Italiano :
Venite a partecipare al torneo di freccette del Bar à Jeux La Mauvaise Joueuse! E cercate di aggiudicarvi il primo posto!
Espanol :
¡Ven a participar en el torneo de dardos del Bar à Jeux La Mauvaise Joueuse! ¡E intenta ganar el primer puesto!
L’événement Tournoi de fléchettes Haguenau a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau