Tournoi de Flechettes Haguenau samedi 20 septembre 2025.
5 Rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-20 20:30:00
fin : 2025-09-20 22:30:00
Date(s) :
2025-09-20
Un peu d’adresse, un soupçon de sang-froid, et beaucoup de bonne humeur le tournoi de fléchettes est lancé !
Nous demandons aux participant.e.s d’arriver 30-45 minutes pour le bon déroulement de l’animation.
Merci de préciser
– le nombre de personnes
– votre horaire d’arrivée
– votre Nom et Prénom
– votre numéro de téléphone
Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements !
A très vite ! .
5 Rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est lamauvaisejoueuse67@gmail.com
English :
A little skill, a dash of nerve and a whole lot of fun: the darts tournament is on!
German :
Ein bisschen Geschick, eine Prise Coolness und jede Menge gute Laune: Das Dartturnier ist eröffnet!
Italiano :
Un po’ di abilità, un pizzico di coraggio e tanto buon umore: il torneo di freccette è iniziato!
Espanol :
Un poco de habilidad, una pizca de descaro y mucho buen humor: ¡empieza el torneo de dardos!
L’événement Tournoi de Flechettes Haguenau a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau