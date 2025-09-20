Tournoi de Flechettes Haguenau

Tournoi de Flechettes Haguenau samedi 20 septembre 2025.

Tournoi de Flechettes

5 Rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20 20:30:00

fin : 2025-09-20 22:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Un peu d’adresse, un soupçon de sang-froid, et beaucoup de bonne humeur le tournoi de fléchettes est lancé !

Nous demandons aux participant.e.s d’arriver 30-45 minutes pour le bon déroulement de l’animation.

Merci de préciser

– le nombre de personnes

– votre horaire d’arrivée

– votre Nom et Prénom

– votre numéro de téléphone

Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements !

A très vite ! .

5 Rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est lamauvaisejoueuse67@gmail.com

English :

A little skill, a dash of nerve and a whole lot of fun: the darts tournament is on!

German :

Ein bisschen Geschick, eine Prise Coolness und jede Menge gute Laune: Das Dartturnier ist eröffnet!

Italiano :

Un po’ di abilità, un pizzico di coraggio e tanto buon umore: il torneo di freccette è iniziato!

Espanol :

Un poco de habilidad, una pizca de descaro y mucho buen humor: ¡empieza el torneo de dardos!

L’événement Tournoi de Flechettes Haguenau a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau