Tournoi de fléchettes (La Banou) Brive-la-Gaillarde

37 avenue Foch Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2025-10-14

fin : 2025-10-16

2025-10-14

Venez vois affronter pédant 3 jours de compétition et tenter de remporter un fut de bière. .

37 avenue Foch Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

