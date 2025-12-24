Tournoi de fléchettes (La Banou), Brive-la-Gaillarde
Tournoi de fléchettes (La Banou)
37 Avenue du Maréchal Foch Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-19
2026-02-17
Affrontez-vous en équipes de 2 et tentez de remporter un fût et de nombreux autres lots ! .
37 Avenue du Maréchal Foch Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
