Tournoi de fléchettes (La Banou), Brive-la-Gaillarde

Tournoi de fléchettes (La Banou)

37 Avenue du Maréchal Foch Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-19

Affrontez-vous en équipes de 2 et tentez de remporter un fût et de nombreux autres lots ! .

37 Avenue du Maréchal Foch Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

English : Tournoi de fléchettes (La Banou)

