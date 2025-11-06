Tournoi de fléchettes La Ferté-Bernard
Tournoi de fléchettes La Ferté-Bernard samedi 7 février 2026.
Tournoi de fléchettes
Chope et Compagnie La Ferté-Bernard Sarthe
Début : 2026-02-07 11:00:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
On vous donne rendez-vous le samedi 7 février à partir de 11h pour un tournoi de fléchettes dans votre Chope ! Tournoi en doublette (10€ par équipe) Lots à gagner Comment s’inscrire ?
Passez au Chope ou envoyez un message sur le Facebook de @WILLJOYE ou appelez le 06 09 83 04 56 Date limite d’inscription le 31 janvier .
Chope et Compagnie La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 22 23 62 51 luminetsens72@gmail.com
