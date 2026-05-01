Tournoi de fléchettes Montmerle-sur-Saône
Tournoi de fléchettes Montmerle-sur-Saône vendredi 22 mai 2026.
Montmerle-sur-Saône
Tournoi de fléchettes
Salle des fêtes Montmerle-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22 23:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Venez nombreux à ce tournoi de fléchettes !
.
Salle des fêtes Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 19 81 84 jmarasco@fi-cotiere.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come one, come all to this darts tournament!
L’événement Tournoi de fléchettes Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
À voir aussi à Montmerle-sur-Saône (Ain)
- Concours de pétanque Montmerle-sur-Saône 21 mai 2026
- Chant Imaginaction Pêle-Mêle Café Montmerle-sur-Saône 22 mai 2026
- Atelier bricolage Médiathèque Montmerle-sur-Saône 27 mai 2026
- Concours de pétanque Montmerle-sur-Saône 30 mai 2026
- Montmerle part en live Montmerle-sur-Saône 31 mai 2026