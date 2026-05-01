Montmerle-sur-Saône

Tournoi de fléchettes

Salle des fêtes Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22 23:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Venez nombreux à ce tournoi de fléchettes !

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Salle des fêtes Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 19 81 84 jmarasco@fi-cotiere.fr

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English :

Come one, come all to this darts tournament!

L’événement Tournoi de fléchettes Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Val de Saône Centre