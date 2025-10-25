Tournoi de Fléchettes Le Silo de la Gare Monts-sur-Guesnes
Tournoi de Fléchettes Le Silo de la Gare Monts-sur-Guesnes samedi 25 octobre 2025.
Tournoi de Fléchettes
Le Silo de la Gare 7 La Gare Monts-sur-Guesnes Vienne
Tarif : 1 – 1 – EUR
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Tournoi ouvert/fermé Individuel Cibles traditionnelles
Lots à gagner !
Inscription sur place le jour même dès 19h
Petite restauration salée et sucrée .
Le Silo de la Gare 7 La Gare Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine lesilo86420@gmail.com
