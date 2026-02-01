Tournoi de fléchettes V and B Romans-sur-Isère
Tournoi de fléchettes V and B Romans-sur-Isère mercredi 25 février 2026.
Tournoi de fléchettes
V and B 2 avenue des Allobroges Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-02-25 18:00:00
fin : 2026-02-25
2026-02-25
Tournoi de fléchettes au V and B! Cadeaux à gagner sur place. Venez tenter votre chance… et visez juste!
V and B 2 avenue des Allobroges Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 65 48 romanssurisere@vandb.fr
English :
Dart tournament at V and B! Gifts to be won on site. Come and try your luck… and hit the bull’s-eye!
