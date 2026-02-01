Tournoi de fléchettes V and B Romans-sur-Isère

Tournoi de fléchettes

V and B 2 avenue des Allobroges Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-02-25 18:00:00

fin : 2026-02-25

2026-02-25

Tournoi de fléchettes au V and B! Cadeaux à gagner sur place. Venez tenter votre chance… et visez juste!

V and B 2 avenue des Allobroges Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 65 48 romanssurisere@vandb.fr

Dart tournament at V and B! Gifts to be won on site. Come and try your luck… and hit the bull’s-eye!

