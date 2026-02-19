Tournoi de fléchettes Saint-Julien-en-Born
Tournoi de fléchettes Saint-Julien-en-Born samedi 7 mars 2026.
Tournoi de fléchettes
Salle des fêtes Saint-Julien-en-Born Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Inscription à partir de 14h, début du tournoi à 15h.
10€ par équipe de 2 personnes.
Retransmission du tournoi des 6 nations.
Réception au Cocotier l’île Koko à 19h. .
Salle des fêtes Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine festisport40@gmail.com
English : Tournoi de fléchettes
L’événement Tournoi de fléchettes Saint-Julien-en-Born a été mis à jour le 2026-02-16 par Côte Landes Nature Tourisme