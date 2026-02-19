Tournoi de fléchettes Saint-Julien-en-Born

Tournoi de fléchettes

Salle des fêtes Saint-Julien-en-Born Landes

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Inscription à partir de 14h, début du tournoi à 15h.

10€ par équipe de 2 personnes.

Retransmission du tournoi des 6 nations.

Réception au Cocotier l’île Koko à 19h. .

Salle des fêtes Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine festisport40@gmail.com

English : Tournoi de fléchettes

