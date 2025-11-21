Tournoi de fléchettes Brasserie du Loup Blanc Saint-Uze
Tournoi de fléchettes Brasserie du Loup Blanc Saint-Uze vendredi 21 novembre 2025.
Tournoi de fléchettes
Brasserie du Loup Blanc 533 rue du stade Saint-Uze Drôme
Début : 2025-11-21 18:00:00
fin : 2025-11-21
2025-11-21
C’est le retour des fléchettes à la brasserie ! Que tu sois novice, amateur, semi-pro, viens passer du bon temps avec tes amis pour un tournoi bon enfant. Des lots seront à gagner lors de cette soirée ! Inscription dès 18h et début du tournoi 19h.
Brasserie du Loup Blanc 533 rue du stade Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 26 50 32 brasserieduloupblanc@gmail.com
English :
Darts are back at the brewery! Whether you’re a novice, amateur or semi-professional, come and have a good time with your friends in a friendly tournament. Prizes will be up for grabs during the evening! Registration from 6pm and tournament starts at 7pm.
German :
Es ist wieder Zeit für Darts in der Brauerei! Egal, ob du Anfänger, Amateur oder Halbprofi bist, komm vorbei und verbringe eine gute Zeit mit deinen Freunden bei einem Turnier. An diesem Abend gibt es tolle Preise zu gewinnen! Anmeldung ab 18 Uhr und Turnierbeginn 19 Uhr.
Italiano :
Le freccette sono tornate nella brasserie! Che siate principianti, dilettanti o semi-professionisti, venite a divertirvi con i vostri amici in un torneo amichevole. I premi saranno messi in palio durante la serata! Iscrizioni a partire dalle 18.00 e inizio del torneo alle 19.00.
Espanol :
¡Vuelven los dardos a la brasserie! Tanto si eres principiante, aficionado o semiprofesional, ven a divertirte con tus amigos en un torneo amistoso. Habrá premios en juego Inscripciones a partir de las 18:00 y torneo a partir de las 19:00.
L’événement Tournoi de fléchettes Saint-Uze a été mis à jour le 2025-11-16 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche