Tournoi de fléchettes solo V and B Romans-sur-Isère
Tournoi de fléchettes solo V and B Romans-sur-Isère mercredi 17 décembre 2025.
Tournoi de fléchettes solo V and B
3 avenue des Allobroges Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 19:00:00
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
Un petit tournoi de fléchette, ça vous tente pour finir la journée? Venez tenter votre chance, il y a des cadeaux à gagner!
.
3 avenue des Allobroges Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 65 48 romanssurisere@vandb.fr
English :
Fancy a little darts tournament to round off the day? Come and try your luck, there are prizes to be won!
