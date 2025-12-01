Tournoi de fléchettes solo V and B Romans-sur-Isère

Tournoi de fléchettes solo V and B

3 avenue des Allobroges Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-12-17 19:00:00

Un petit tournoi de fléchette, ça vous tente pour finir la journée? Venez tenter votre chance, il y a des cadeaux à gagner!

Fancy a little darts tournament to round off the day? Come and try your luck, there are prizes to be won!

