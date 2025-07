Tournoi de fléchettes traditionnelles Break at Jane’s Pouilly-en-Auxois

Tournoi de fléchettes traditionnelles Break at Jane’s Pouilly-en-Auxois dimanche 6 juillet 2025.

Tarif : 5 – 5 – EUR

TOURNOI DE FLECHETTES TRADITIONNELLES EN DOUBLETTE le Dimanche 6 juillet à partir de 14h. Ouvert à tous à partir de 13 ans. Limité à 30 personnes. Les équipes seront tirées au chapeau. Les inscriptions sont ouvertes dès à présent et jusqu’au 4 Juillet 18H auprès du Break at Jane’s ou au 07/61/92/67/85. Il vous en coutera la modique somme de 5euros par personne. Nous vous attendons nombreux au Break at Jane’s qui est climatisé. Venez avec vos supporters qui pourront en parallèle, se divertir avec les jeux à disposition et/ou se rafraichir au bar. .

Break at Jane’s 2Bis ZA Lieu-dit Champs Roger Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 92 67 85

