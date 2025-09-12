Tournoi de fléchettes TRANSAT Salle polyvalente de Trans-sur-Erdre Trans-sur-Erdre

Salle polyvalente de Trans-sur-Erdre 25 Rue de Saint-Mandé Trans-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-09-12 19:00:00

2025-09-12

Quoi de mieux qu’un tournoi de fléchettes pour commencer le week-end ?

Ce vendredi, venez vous amuser en tentant de gagner le tournoi de fléchettes organisé par l’association TRANSAT ! .

Salle polyvalente de Trans-sur-Erdre 25 Rue de Saint-Mandé Trans-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 02 69 84 12 assoctransat@gmail.com

English :

What better way to start the weekend than with a darts tournament?

German :

Was gibt es Besseres als ein Dartturnier, um das Wochenende zu beginnen?

Italiano :

Quale modo migliore di iniziare il weekend se non con un torneo di freccette?

Espanol :

¿Qué mejor manera de empezar el fin de semana que con un torneo de dardos?

