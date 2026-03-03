Tournoi de fléchettes Bar Chez Didier Ustaritz

Tournoi de fléchettes

Bar Chez Didier 445 Rue de Hiribehere Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Tournoi un contre un organisé tous les samedis du mois d’avril. Inscription obligatoire avant le 27 mars en ligne ou directement au Bar Chez Didier (places limitées à 40 personnes). Ouvert à tous, pas besoin d’être un professionnel de la fléchette. Ambiance garantie! .

Bar Chez Didier 445 Rue de Hiribehere Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 58 71 96 amayaerremundeguy56@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tournoi de fléchettes

L’événement Tournoi de fléchettes Ustaritz a été mis à jour le 2026-03-01 par Office de Tourisme Pays Basque