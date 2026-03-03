Tournoi de fléchettes Bar Chez Didier Ustaritz

Tournoi de fléchettes Bar Chez Didier Ustaritz samedi 18 avril 2026.

Bar Chez Didier 445 Rue de Hiribehere Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2026-04-18
Tournoi un contre un organisé tous les samedis du mois d’avril. Inscription obligatoire avant le 27 mars en ligne ou directement au Bar Chez Didier (places limitées à 40 personnes). Ouvert à tous, pas besoin d’être un professionnel de la fléchette. Ambiance garantie!   .

Bar Chez Didier 445 Rue de Hiribehere Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 58 71 96  amayaerremundeguy56@gmail.com

