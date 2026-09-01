Tournoi de fléchettes Bar Chez Didier Ustaritz
samedi 26 septembre 2026 · Bar Chez Didier · Ustaritz
Informations pratiques
Ustaritz
Tournoi de fléchettes
Bar Chez Didier 445 Rue de Hiribehere Ustaritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 17:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Tournoi un contre un. Ouvert à tous, pas besoin d’être un professionnel de la fléchette. Sur place, jeux de cartes et de société. Ambiance garantie!
Inscription obligatoire avant le 20 septembre (places limitées à 40 personnes). .
Bar Chez Didier 445 Rue de Hiribehere Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 10 06 69 uayna64@hotmail.com
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English : Tournoi de fléchettes
L’événement Tournoi de fléchettes Ustaritz a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Pays Basque
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