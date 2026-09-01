Tournoi de fléchettes Bar Chez Didier Ustaritz

Informations pratiques

Ustaritz

Tournoi de fléchettes

Bar Chez Didier 445 Rue de Hiribehere Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 17:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Tournoi un contre un. Ouvert à tous, pas besoin d’être un professionnel de la fléchette. Sur place, jeux de cartes et de société. Ambiance garantie!

Inscription obligatoire avant le 20 septembre (places limitées à 40 personnes). .

Bar Chez Didier 445 Rue de Hiribehere Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 10 06 69 uayna64@hotmail.com

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English : Tournoi de fléchettes

L’événement Tournoi de fléchettes Ustaritz a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Pays Basque