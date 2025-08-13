Tournoi de foot à 5 Saint-Maixent-l’École

Tournoi de foot à 5 Saint-Maixent-l’École mercredi 13 août 2025.

Tournoi de foot à 5

City du Ventoux et des Chaisseignes Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-13

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-08-13 2025-08-20

Un tournoi de foot à 5 placé sous le signe du fair-play et de la bonne humeur ! Formez votre équipe et venez relever le défi sur le terrain.

Sur réservation. .

City du Ventoux et des Chaisseignes Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 59 88 63 coordination@lacroiseedesvillages79.com

English : Tournoi de foot à 5

German : Tournoi de foot à 5

Italiano :

Espanol : Tournoi de foot à 5

L’événement Tournoi de foot à 5 Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Haut Val De Sèvre