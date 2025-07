Tournoi de foot à 6 Plaisance

Tournoi de foot à 6 Plaisance dimanche 20 juillet 2025.

Tournoi de foot à 6

Plaisance Aveyron

Début : Dimanche 2025-07-20

fin : 2025-07-20

2025-07-20

Venez nombreux supporter notre équipe de foot à 6 !

Plaisance 12550 Aveyron Occitanie +33 7 81 50 94 16

English :

Come and support our 6-a-side soccer team!

German :

Kommen Sie zahlreich und unterstützen Sie unser 6er-Fußballteam!

Italiano :

Venite a sostenere la nostra squadra di calcio a 6!

Espanol :

¡Ven a apoyar a nuestro equipo de fútbol 6!

