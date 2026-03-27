Tournoi de Foot à Ouroux en Morvan. salle des fêtes Ouroux-en-Morvan
Tournoi de Foot à Ouroux en Morvan. salle des fêtes Ouroux-en-Morvan samedi 9 mai 2026.
Tournoi de Foot à Ouroux en Morvan.
salle des fêtes Le bourg Ouroux-en-Morvan Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-09 12:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Organisé par les Sapeurs-Pompiers. Rendez-vous à 9h à la salle des fêtes. Tournoi ouvert à tous à partir de 15 ans ; il y aura 8 équipes mixtes de 8 joueurs. Buvette et snack sur place. .
salle des fêtes Le bourg Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 62 31 01
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English : Tournoi de Foot à Ouroux en Morvan.
L’événement Tournoi de Foot à Ouroux en Morvan. Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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