Tournoi de Foot à Ouroux en Morvan. salle des fêtes Ouroux-en-Morvan

Tournoi de Foot à Ouroux en Morvan.

salle des fêtes Le bourg Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Organisé par les Sapeurs-Pompiers. Rendez-vous à 9h à la salle des fêtes. Tournoi ouvert à tous à partir de 15 ans ; il y aura 8 équipes mixtes de 8 joueurs. Buvette et snack sur place. .

salle des fêtes Le bourg Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 62 31 01

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English : Tournoi de Foot à Ouroux en Morvan.

L’événement Tournoi de Foot à Ouroux en Morvan. Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs